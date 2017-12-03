قائد المنتخب الإيطالي يعقد جلسة مع آل الشيخ

طلال الغامدي(صدى):

طالب باولو مالديني، قائد نادي إيه سي ميلان والمنتخب الإيطالي السابق، عقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وأكد مدافع المنتخب الإيطالي السابق، أنه سيزور المملكة العربية السعودية بعد أسبوعين، للاجتماع مع رئيس الهيئة العامة للرياضة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وقال إيه سي ميلان: “ أهلًا، أنا باولو مالديني وأتطلع للاجتماع مع الأستاذ تركي آل الشيخ، في الثامن عشر من شهر ديسمبر، أراكم هناك ” .