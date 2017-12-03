المخابرات المركزية تتابع التعليقات على تغريدات ترامب

واشنطن(صدى):

صرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ” مايك بومبيو ” ، أن الوكالة تتابع كل ما يكتبه متابعي الرئيس دونالد ترامب علي موقع تويتر بأستمرار .

وأكد أن تعليقات المتابعين في جميع أنحاء العالم ، ساعدت الوكالة في جمع كثير من المعلومات وفهم ما يحدث في العالم من خلال مراقبة تفاعل خصوم الولايات المتحدة علي تغريدات الرئيس .

والجدير بالذكر أن بومبيو، وهو عضو جمهوري سابق بالكونجرس، ويعمل برئاسة المخابرات المركزية منذ يناير الماضى.