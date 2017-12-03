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المخابرات المركزية تتابع التعليقات على تغريدات ترامب

المخابرات المركزية تتابع التعليقات على تغريدات ترامب
واشنطن(صدى):

صرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ” مايك بومبيو ” ، أن الوكالة تتابع كل ما يكتبه متابعي الرئيس دونالد ترامب علي موقع تويتر بأستمرار .

وأكد أن تعليقات المتابعين في جميع أنحاء العالم ، ساعدت الوكالة في جمع كثير من المعلومات وفهم ما يحدث في العالم من خلال مراقبة تفاعل خصوم الولايات المتحدة علي تغريدات الرئيس .

والجدير بالذكر أن بومبيو، وهو عضو جمهوري سابق بالكونجرس، ويعمل برئاسة المخابرات المركزية منذ يناير الماضى.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 4 ساعات

تعجبني صراحة المخابرات الإمريكيه ..

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