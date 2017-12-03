إصابة شخص أثناء عبوره الشارع في الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

دهس شخص تحت عجلات سيارة أثناء عبوره الشارع، وذلك بعد كبري شهار في الطائف، وأسفر الحادث عن إصابته.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغ عن حالة دهس بعد كبري شهار وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية والتدخل السريع، وأسفر الحادث عن إصابته بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة وسرعة قائد المركبة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” دهس شخص بالطائف شهار، نتج عنه إصابته بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة وسرعة قائد المركبة، تم التحفظ على السائق، باشر الحادث الجهات المختصة ” .