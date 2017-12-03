بالفيديو.. تحذير من خطورة استعمال حبوب منع الحمال

متابعات(صدى):

أوضحت الدكتورة رندة الجارودي، صيدلية إكلينيكية للتغذية الوريدية، خطورة استخدام حبوب منع الحمل، مؤكدة أنها مضرة جدًا؛ حيث تؤثر على الجسم وتسبب سوء هضم وانتفاخ بالبطن ووجع بالصدر وتقلل المناعة، وكاشفة عن أنها تُصنع من ” بول الخيول ” .

وقالت الجارودي ، عبر برنامج ” سيدتي ” على قناة ” روتانا خليجية ” مساء اليوم الأحد ، إن هذه الحبوب عبارة عن هرمونات مصنعة وغير طبيعية، كما حذرت من ” اللولب ” كوسيلة أخرى لمنع الحمل، موضحة- أيضًا- أنه يوجد به هرمونات.

وأردفت بأن أجهزة أشعة ” الماموجرام ” المستخدمة فى المستشفيات سبب في ازدياد سرطان الثدي لدى النساء، مبينة فى الوقت ذاته أنه ليس هناك دراسة كاملة توضح حجم الخطورة بالضبط حتى الآن.