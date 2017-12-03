بعد فوزه على ” الفتح ” .. إدارة النصر تمنح الفريق مكافأة مالية

نواف السالم(صدى):

منح مجلس إدارة نادي النصر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مكافأة الفوز على نادي الفتح في الجولة 12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، بواقع 10 آلاف ريال لكل لاعب ، برئاسة الأمير فيصل بن تركي .

ووعدت إدارة النادي بمضاعفة مبلغ المكافأة للاعبين إذا حققوا نصراً أمام فريق الباطن ، مساء غد الاثنين ، في لقائهما الذي تم تأجيله منذ الجولة التاسعة من دوري المحترفين .

جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل في تصنيفه المركز الثالث ببطولة الدوري السعودي للمحترفين ، برصيد يصدل إلى 22 نقطة ، نجحوا في الحصول عليها بعد خوض 11 مباراة ، بينما يحتل ” الباطن “المركز الخامس برصيد 18 نقطة فقط .