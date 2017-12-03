ترامب : سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في أدنى مستوى له خلال تاريخه

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سمعة مكتب التحقيقات الفدرالي FBI منهارة تمامًا خصوصًا في تلك الفترة التي تولى مديره السابق، جيمس كومي صلاحياته.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي في تويتر: ” بعد سنوات من إدارة كومي للمكتب، مع ما رافقها من تحقيقات كاذبة وغير نزيهة في قضية (هيلاري) كلينتون – وغيرها من القضايا – نزلت سمعته (المكتب) إلى أدنى مستوى خلال تاريخه! لكن لا داعي للخوف، فنحن سنعيد له مجده ” .

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى على تويتر ، ” لم أطلب قط من كومي وقف التحقيق بشأن فلين. إنها مجرد المزيد من الأنباء الكاذبة للتغطية على كذبة أخرى لكومي ” .