تسجيل يؤكد كذب ادعاءات الحوثي بشأن ” صاروخ أبوظبي “

فهمي محمد(صدى):

نشر ما يسمى الإعلام الحربي التابع لميليشيات الحوثي، تسجيلا لعملية إطلاق الصاروخ الذي ادعى أنه استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفضحت المشاهد كذب الميليشيات، لأن الصور قد أظهرت انشطار الصاروخ أثناء ارتفاعه على علو التقطته الكاميرا بشكل واضح، ليسقط في الأراضي اليمنية، بحسب عدة مصادر متطابقة.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات قد كذبت ” المزاعم التي رددتها أبواق الانقلابيين الحوثيين في اليمن، بشأن إطلاقها صاروخاً اليوم تجاه المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة ” .