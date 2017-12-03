تسجيل يؤكد كذب ادعاءات الحوثي بشأن ” صاروخ أبوظبي “
نشر ما يسمى الإعلام الحربي التابع لميليشيات الحوثي، تسجيلا لعملية إطلاق الصاروخ الذي ادعى أنه استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفضحت المشاهد كذب الميليشيات، لأن الصور قد أظهرت انشطار الصاروخ أثناء ارتفاعه على علو التقطته الكاميرا بشكل واضح، ليسقط في الأراضي اليمنية، بحسب عدة مصادر متطابقة.
وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات قد كذبت ” المزاعم التي رددتها أبواق الانقلابيين الحوثيين في اليمن، بشأن إطلاقها صاروخاً اليوم تجاه المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 4 ساعات
يالربع احذروا………
الصواريخ الحوثية تحمل رؤس يمكن حشوها بالقات…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39255 ] نشر منذ 3 ساعات
المثل يقول : من كثر القرقعه فتح ,,
,,, احذروا هؤلاء الشرذمه وابيدوهم سريعاً ,, سيحاولوا مرات ومرات الى ان ينجحوا ,,
,, ابيدوهم فبل ان يبيدوكم ,,,
( اللهم هل بلغت .. اللهم فااشهد ) ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39255 ] نشر منذ 2 ساعتين
تقول الأخبار الحوثيه بأن الصاروخ بلغ هدفه وقام بتدميركامل وشامل ورجع الى قواعده سليماً معافا ,,
,, وفي روايه ، رجع إلى اهله .. مااشتي بقعد في الغربه ..