حيل منزلية تخلصك من السعال المتكرر.. تعرف عليها

متابعات(صدى):

يعد السعال بمثابة ردة فعل لا إرادية تظهر عندما يرغب الجسم في التخلص من المواد التي تهيج الممرات الهوائية به ، إلا أن أحياناً قد يتطور الأمر ليبدأ بشكل مفاجئ ويستمر على مدار فترات طويلة وملحوظة، لذلك ففي حال المعاناة من السعال المتكرر يجب الحرص على تناول مجموعة من الأطعمة سهلة الابتلاع بالإضافة إلى المشروبات الساخنة التي تساعد في تهدئة تهيجات الحلق .

ووفقاً لما ذكرته اختصاصية التغذية ماري بيل حرب ، فهناك عدد من المأكولات الفعالة في القضاء على حالة السعال عندما تنتاب الإنسان ، والتي تتمثل في المعكرونة والأرز والفواكه والخضراوات ووالبطاطس المهروسة ، بالإضافة إلى عصائر الخضراوات والفاكهة بأنواعها ، و الحساء ، فضلاً عن البيض المسلوق والزبادي .

وحذرت الاختصاصية من تناول بعض الأطعمة في وقت السعال لأنها قد تسبب في تهيج الحلق وزيادته ، مثل المعجنات والفوشار ورقائق البطاطس و المعجنات و الفواكه الحمضية كالليمون والبرتقال والجريب فروت ، والبسكويت والخبز المقرمش أيضاً .

كما يوجد عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي تخلصك من السعال المتكرر وتساهم في علاج التهاب الحلق ، مثل إضافة ملعقة زيت جوز هند إلى الشاي ، و تناول الينسون والزعتر والنعناع بداخل المأكولات ، بالإضافة إلى الزنجبيل وشاي الأعشاب المعروف ، فضلاً عن العسل والغرغرة بالماء الدافئ مع الملح .