سامح شكري قلق من زحف داعش إلى ليبيا

القاهرة(صدى):

صرح وزير الخارجية المصرية ” سامح شكري ” أثناء استقباله لمبعوث الأمم المتحدة ” غسان سلامة ” اليوم الأحد ، بأنه قلق من هروب إرهابيي داعش المتواجدين في سوريا والعراق الي ليبيا ، فيهدد أمن المنطقة بأكلمها .

وقال شكري أثناء استقباله للمبعوث الأممي ، ” أن بلاده تدعم الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة ، وأن مصر تعمل على دعم جهود الأمم المتحدة، وقلقها من تنامي الخطر الأرهابي ، خاصاً بعد هروب إرهابي داعش سوريا والعراق الي ليبيا ، وذلك يهدد أن المنطقة بأكملها ” .

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شمل آخر الأحداث الجارية على الساحة الليبية وجهود تسوية الأزمة، وأكد علي تشديده بدعم كافة الأطراف الإقليمية والدولية لهذه الجهود، مؤكداً ان الحل النهائي بتوافق الشعب الليبي يداً واحدة ، وتحدث عن حجم الجهود التي تقوم بها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتمكينها من أداء مهامها لأستعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في المنطقة .