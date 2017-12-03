ألمانيا تدعم كل لاجئ يعود لبلادة بـ 3 آلاف يورو

برلين(صدى):

قالت وزارة الداخلية الألمانية إن بلادها ترغب في دعم طالبي اللجوء الذين رفضت السلطات طلباتهم، على أن يعودوا طواعية إلى أوطانهم بمبلغ يدفع مرة واحدة يقدر بـ 3 آلاف يورو.

وأضافت الوزارة، أن المؤهلين لهذه الخطوة يمكن تقديم طلباتهم حتى 28 فبراير القادم، وسيحصلون على الأموال بمجرد عودتهم إلى موطنهم.

يحصل اللاجئون الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا والذين قرروا العودة إلى موطنهم قبل إتمام إجراءات اللجوء واستردوا طلب اللجوء على 1200 يورو، ويحصل الأطفال على 600 يورو أي أن أي أسرة لديها طفل واحد تستطيع الحصول على 3 آلاف يورو.