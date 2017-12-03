ميليشيا الحوثي تستعين بمقاتلين صغار السن في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

لجأت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى استقدام مقاتلين صغار السن لمعاونتها في المعارك الدائرة بصنعاء بعد خسائر كبيرة في صفوفها؛ حيث تندلع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في العاصمة اليمنية، تزاد شراستها من ساعة إلى أخرى.

يأتي هذا بينما جدد التحالف العربي قصفه مواقع استراتيجية بصنعاء أكثر من مرة على مدار اليوم، الأمر الذي كبد الحوثيين خسائر فادحة تضاعفت مع سقوط العشرات من رجالهم في المواجهات مع صالح، ما حدا بالميليشيا في النهاية إلى خرق القوانين الدولية والإنسانية، والاستعانة بمراهقين وأطفال صغار ودفعهم إلى المعارك.