الإنذار المبكر يكشف عن الحالة الجوية في مكة غداً

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نظام الإنذار المبكر ، حيث وجهت إنذاراً يفيد بقدوم أتربة مُثارة وعوالق ترابية في منطقة مكة المكرمة ، بدءاً من الساعة الثالثة يوم غد الإثنين .

وأشارت الهيئة خلال البلاغ رقم13 لها ، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية مما قد يؤدي لإثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية .

يذكر أن نظان الإنذار المبكر يهدف إلى الحذير من الظواهر الجوية التي تشتمل على الأمطار الشديدة والسيول و الأعاصير ، مع تقديم مجموعة من التوجيهات والتعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها في ظل التقلبات الجوية المختلفة .