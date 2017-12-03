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الإنذار المبكر يكشف عن الحالة الجوية في مكة غداً

الإنذار المبكر يكشف عن الحالة الجوية في مكة غداً
نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نظام الإنذار المبكر ، حيث وجهت إنذاراً يفيد بقدوم أتربة مُثارة وعوالق ترابية في منطقة مكة المكرمة ، بدءاً من الساعة الثالثة يوم غد الإثنين .

وأشارت الهيئة خلال البلاغ رقم13 لها ، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية مما قد يؤدي لإثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية .

يذكر أن نظان الإنذار المبكر يهدف إلى الحذير من الظواهر الجوية التي تشتمل على الأمطار الشديدة والسيول و الأعاصير ، مع تقديم مجموعة من التوجيهات والتعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها في ظل التقلبات الجوية المختلفة .


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