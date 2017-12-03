ألمانيا خائفة من عودة طردي ” داعش “

برلين(صدى):

أعرب سلطات ألمانيا مخاوفها من عودة أعضاء من التنظيم إلي البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بكل من سوريا والعراق.

وقال وزير داخلية ولاية برلين أندرياس جايزل ، إن هزيمة تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا هو خبر جيد بالنسبة للسياسة الدولية؛ لكن بالنسبة لألمانيا قد يترتب عليه أيضًا جملة من الأخطار، التي ستشكلها عودة المقاتلين من سوريا والعراق.

وأضاف السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن برلين يتوقعون عودة العشرات من هؤلاء المقاتلين؛ لكنه أكد أنه ” لا يمكن تحديد العدد بدقة، إذ أنه ليس معروفًا من لايزال منهم على قيد الحياة “وهذا ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ” .