الهلال الأحمر يباشر حريق بمركز تجاري بجدة

نايف السالم(صدى):

هرعت فرق الهلال الاحمر السعودي مساء اليوم الأحد، لمباشرة اسعاف (9) اشخاص اثر حريق في مركز تجاري ” فلامنجو مول ” بحي العزيزية.

أشار بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، والذي أوضح مباشرة الحالة من قبل القائد الميداني فهد الطياري وعدد ( 5 ) فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لعدد (9) حالات، وتم تدعيم الموقع بفرق اضافية حيث تم نقل حالتين متوسطة إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة؛ حيث أُصيبتا باختناق جراء استنشاق الدخان الناتج من الحريق و سبع حالات تم اسعافها بالموقع .