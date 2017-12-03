أمر ملكي بإعفاء معالي الدكتور غسان السليمان المستشار في وزارة التجارة والاستثمار من منصبه
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 67
التاريخ : 15 / 3 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 200 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / غسان بن أحمد السليمان المستشار في وزارة التجارة والاستثمار من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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