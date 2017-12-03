ضبط وافد آسيوي تخصص في سرقة أسلاك المباني الإنشائية برفحاء

خالد الضبيبي(صدى):

نجحت شرطة محافظة رفحاء أمس، في ضبط وافد آسيوي؛ تخصص بسرقة أسلاك الكهرباء من المباني حديثة الإنشاء.

وكانت شرطة محافظة رفحاء، قد ورد إليها عدة بلاغات أفاد مقدموها بتعرُّض منازلهم التي لا تزال تحت الإنشاء لتقطيع أسلاكها الكهربائية من شخص مجهول بواسطة آله حديدية.

وعلي الفور قامت الشرطة بالبحث والتحري عن الفاعل إلى أن تم الاشتباه في سيارة، يقودها وافد، يبلغ من العمر ٣٠ عامًا؛ فجرى استيقافه، وبالتحقيق معه أقرَّ بسرقة ١٥ منزلاً في أحياء متفرقة من المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تسجيل اعترافات الجاني، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقه.