السفير العماني بالكويت يعلن عدم حضور السلطان قابوس في القمة الخليجية

خالد الظفيري(صدى):

أعلن سفير سلطنة عمان لدى الكويت عدنان بن أحمد بن عطية الأنصاري، عن عدم حضور السلطان قابوس في القمة الخليجية التي ستنعقد بعد غدٍ الثلاثاء.

وقال الأنصاري، إن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني فهد بن محمود آل سعيد، هو من سيحضر ممثلاً عن السلطان قابوس، في القمة الخليجية التي ستستضيفها الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شهد اليوم التحضيرات الجارية في مبنى قاعة التحرير بقصر بيان؛ استعدادًا لاستقبال القمة الخليجية، المقرر انعقادها يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.