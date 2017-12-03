يشهد العصر الحالي قفزات كبيرة ونقلة نوعية في أساليب إدارة المشاريع وتعد مهارة إدارة المشاريع pmp من المهارات التي لابد من توفرها لدى مدير المشروع في أي مؤسسة أو جمعية أياً كان نظامها أو حجمها فلابد لها من فلسفة علمية تسير في ظلها هذه المؤسسة أو هذه المنظمة .

وإيمانا من مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي بأهميةالتدريب في تنظيم العمل الإداري داخل المؤسسات والجمعيات الخيرية وماله من أثر في الرفع من مستوى الأداء وصناعة قيادات قادرة على النجاح لإنجاز المشاريع المطلوبة.

قام مركز بيت الخبرة بتدريب مجموعة من رؤساء لجان التنمية الاجتماعية في منطقة الرياض التي تحتضن مراكز الإصلاح الأسري التي يشرف عليها المركز في منطقة الرياض وعدد من المهتمين على مهارات إدارة المشاريع PMP،ولمدة ثلاثة أيام تناول خلالها مدخلا لإدارة المشاريع ودورة حياة المشاريع وكيفية توثيق المشاريع والهيكل التنظيمي للمشروع وتطبيقات لإطلاق وثيقة المشروع.

ولهذا فإن مما لا شك فيه بأن تقديم هذه البرامج والتي تستهدف مدراء المشاريع سيسهم في تحقيق قيادات متميزة وفعالة تحقق مبادرات ومشاريع ناجحة مايتماشى مع رؤية ٢٠٣٠ والتي تركز على الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته.

أقيم البرنامج برعاية كريمة من أوقاف الشيخ عبد الله بن تركي الضحيان رحمه الله التي ترعى مشروع مراكز الإصلاح الأسري العشرة في الرياض منذ عامين، تقبل الله من الواقف والنظار وجميع من يعمل في هذه المؤسسة الخيرية.