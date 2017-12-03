30 ألف متابع بعد 24 ساعة من تدشين حساب حسن كراني

عادل الحربي(صدى):

دشن بها خبير الأرصاد الجوية وأقدم قارئ للطقس في نشرة الأحوال الجوية على التلفزيون السعودي حسن كراني، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث تابعه أكثر من 30 ألف شخص خلال أقل من 24 ساعة فقط من إطلاق الحساب.

وكانت التغريدة الأولى التي كتبها حسن كراني هي: ” بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، على بركة الله أعلن عن إطلاق حسابي الشخصي والوحيد بتويتر، وأسأل الله تعالى أن يعينني ويمكنني من إعطاء معلومات أرصادية تفيد كل من يهتم بها ويطلع عليها ” .

ونشر حسن كراني بعد ذلك 4 تغريدات، وقال في الرابعة: ” أتقدم بالشكر والتقدير على مشاعركم الجميلة وتلك المشاعر أعتبرها تاج على رأسي وأفتخر بها ما حييت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء وأن يوفقكم في جميع خُطاكم ” .