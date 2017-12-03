بلدية دبي تكشف حقيقة شائعة ” البيبسي ينقل الإيدز “

دبي(صدى):

أكدت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي على أن شائعة تلوث البيبسي فيها استخفاف بعقول الناس؛ لأن مرض الإيدز (HIV) لا ينتقل عن طريق الغذاء.

وقالت أن وسائل انتقال هذا المرض حسب منظمة الصحة العالمية هي إما عن طريق الدم، مثل مشاركة استخدام الإبر أو الحقن أو القطن أو عمليات نقل الدم أو الاتصال الجنسي أو انتقال الإيدز من الأم إلى المولود.

تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت شائعة غير مفهومة حول تلوث البيبسي في الإمارات بفيروس الإيدز، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل.