جامعة طيبة تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة، وظيفة “ محاضر ” شاغرة للمواطنين، لحملة درجة الماجستير في تخصص السياحة والفندقة، للعمل بقسم برنامج السياحة والفندقة في فرع الجامعة بمحافظة العلا- كلية المجتمع.

وذكرت الجامعة الشروط اللازمة للتقديم للوظيفة، حيث يجب أن يكون سعودي الجنسية، و أن يكون حاصلًا على شهادة الماجستير تخصص سياحة وفندقة، و ألا يقل معدل المتقدم عن (جيد جدًّا) في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

بالإضافة إلى ألا يزيد عمر المتقدم عن 38 سنة، ويكون لديه معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من جامعة غير سعودية.

وقالت الجامعة، إن المستندات المطلوبة التي ترفق على موقع الجامعة هي:

– صورة من شهادة البكالوريوس والماجستير تخصص سياحة وفندقة.

– صورة من السجل الأكاديمي (كشف الدرجات).

– عدد 3 توصيات علمية.

– معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة غير سعودية.

– صورة من الهوية الوطنية.

وستستقبل الجامعة، أ الطلبات ابتداءً من يوم الأحد 15/ 03/ 1439هـ الموافق 03/ 12/ 2017م، ويستمر التقديم حتى نهاية يوم السبت 03/ 04/ 1439هـ الموافق 21/ 12/ 2017م، حسب تقويم أم القرى.