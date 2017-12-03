بالفيديو.. الشهيد الشهري تمنى الشهادة فنالها

محمد بن طحيطح (صدى):

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشهيد الملازم الاول حسن الشهري، والذي استشهد البارحة في أرض المعركة في الحد الجنوبي مدافعا عن دينه ووطنه ضد الميلشيات الحوثية المدعومة من ايران .

وتذكر ” صدى ” ، في سطور جزء من حياة الشهيد فهو حسن محمد ظافر آل شبيلي الشهري من مواليد مدينة الرياض عام 1414 ودرس وتعلم بها حتى تخرج من كلية الملك عبدالعزيز الحربية وتعين بقوة جازان برتبة ملازم.

عدد الاخوة ٤ وترتيبه الثالث من بينهم عدد الاخوات 2، يتيم الأب حيث كان والدة يعمل ضابطاً بوزارة الداخلية .

الشهيد رحمة الله هو الموظف الوحيد بين إخوانه، وهو الذي يعولهم من ناحية المصروف على والدته، جميع إخوانه الذكور والإناث غير موظفين ، وقد ذكره الجميع بالخير؛ حيث ذكر أحد أقاربه أنه باراً بأمه واجتماعي ومحبوب لدى الجميع، والشهيد لم يتزوج .