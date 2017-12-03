الجيش اليمني يعلن تحرير موقعين استراتيجيين في مأرب

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، أنه فرض سيطرته على مواقع استراتيجية بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وأفاد مصدر بالجيش، أن معارك ضارية خاضتها قوات من الجيش ضد الميليشيا الانقلابية في جبهة الميمنة بمديرية صرواح، مشيرًا إلى أن الجيش حرر مواقع الشايف، والحمراء، وسط فرار لعناصر الميليشيا الانقلابية بعد تكبدها أكثر من ثلاثة قتلى وإصابة آخرين، إضافة إلى خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

وبالتزامن مع تلك المعارك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا الانقلابية جنوبي المديرية ذاتها.