الغرفة التجارية تطرح وظائف عديدة للنساء في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، لدى شركتين بالقطاع الخاص، هما: “ شركة فواز الحكير- شركة الشايع الدولية للتجارة ” .

وقالت الغرفة التجارية، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم “ مديرة معرض، وكاشيرة، وبائعة ” .

وذكرت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك يومي الاثنين والخميس الموافق 4 و7 ديسمبر 2017م، عند الساعة التاسعة صباحًا.