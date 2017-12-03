استفاق الجريح…

إستهل الهلال مشواره في بطولة الدوري أمام الأهلي وكسبها (2-0)بلسعتين من(سالم الدوسري)”عاد سالم والعود أحمد ُ”هدفين بطياتهما إعتذار شديد ورد

جزءٍ من الجميل لجمهوره العظيم الذي وقف خلفهم في كل زمان ومحفل الغالبية أجمعوا أن الهلال سيكون مهزوزاً على المستوى الفني والنفسي أمام

الأهلي بعد خسارته نهائي القارة الآسيوية أمام (اوراوا الياباني)وسيكون لقمة سائغة وأنه من الممكن استغلال ظروفه المتكالبة من إصابات لأهم أسلحته الهجومية (خربين،إدواردو) وتبعهما (نيكولاس مليسي) خلال مجريات المباراة فاستبشر الأهلاويون خيراً بأنهم سيدقون المسمار الأخير بنعش الزعيم لكنهم لم

يعلموا أن من أدبيات الهلال أن لايركن لظروف ويبرر السقوط. ما اعتى الزعيم سرعان مااستفاق ولملم الجراح ولرباطة جأشه استعاد وقال لخصمة :ها أنا عائد من جديد لأجدد الآمال وأبدد احلام الخصوم فبدأ لاعبي الهلال بعزف السيمفونية التي أعتادوا على عزفها أمام أنظار المشاهدين وجعلوا لاعبي الأهلي في حيرة من أمرهم بدؤوا يتساءلون أهذا الفريق الذي أردتم أن نعمق فيه الجراح؟

من أرادا أن يعرف سر عظمة الهلال ونهمه الشديد للإنتصارات والبطولات ونهوضه السريع من الكبوات فالينظر إلى جمهوره في كيفية رأب التصدعات عاد الزعيم من الباب الكبير لتحصين لقبه من كل دخيل…