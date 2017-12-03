” الأمر بالمعروف ” تطلق إصداراتها التوعوية بعنوان ” المجتمع درع الوطن “
أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، اليوم الأحد، أحد إصداراتها التوعوية، وهو مقطعٍ مرئي، تحت عنوان ” #المجتمع درع الوطن ” .
ويركز العمل على أن أهم مقومات ردع الإرهاب هو تكاتف المجتمع، من أجل التوحُّد والتصدي للإرهاب والإرهابيين عن طريق السمع والطاعة لولاة الأمر، وتوعية النشء من الجيل بحقيقة الإسلام الوسطي والمعتدل، والتحذير من الفرقة، والفرق المتناحرة.
وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أطلقت في وقت سابق عدداً من الأفلام التوعوية والحملات التوجيهية لترسيخ الأمن الفكري ومكافحة الأفكار المتطرفة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 27 دقيقة
ابك ولت ايامكم يا حماة الفضيله..
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 18 دقيقة
وسفينة النجاة أ ين ذهبت ؟؟ اكيد ابحرت بدون رجعة .
وأسود الهيئة أين ذهبوا ؟؟ الظاهر في حديقة حيوانات الرياض
وأخيرا افتح ياسمسم !!