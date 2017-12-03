بالصور.. نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الحمدي

تركي السالم(صدى):

قدم نائب أمير جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي القيادة لأخي وذوي الشهيد العريف أحمد بن عبده بن محمد حمدي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي بنجران، في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي دفاعًا عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته.

وأعرب أثناء زيارته السبت، لمقر العزاء في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- بالحصمة، عن فخر واعتزاز الجميع بما قدمه الشهيد فداء لدينه ووطنه.

وعبّر ذوو الشهيد عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة، ولأمير منطقة جازان، ونائبه، لتعزيتهم، مثمنين حرص القيادة على الوقوف معهم في مصابهم، واهتمامها الدائم بأبنائها المواطنين في كل مكان، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.