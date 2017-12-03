يارا تطرح أغنية خليجية قريباً

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية يارا عن استعدادها لإطلاق عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة ، حيث تقوم بتسجيل أغنية باللهجة الخليجية خلال الوقت الحالي .

وعلقت ” يارا ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة ” قريباً أغنية جديدة باللهجة الخليجيه مع محمود خيامي كلمات حسين اليامي ومن توزيع خالد نبيل ، إن شاء الله تعجبكم أغنية مختلفة عن أي اغنية عملتها قبل ” .

يذكر أن المطربة يارا قدمت العديد من الأعمال الفنية التي اشتهرت من خلالها ، ومن ضمنها ألبوم ” لآلئ خليجية ” و ” توصي فيي ” و ” انت مني ” ، وحظيت الفنانة من خلال أعمالها بإعجاب الجمهور بشكل كبير .