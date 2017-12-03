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بالصور.. جمعية الإعاقة تطرح أول عرض أزياء في الشرق الأوسط لذوي الحاجة

بالصور.. جمعية الإعاقة تطرح أول عرض أزياء في الشرق الأوسط لذوي الحاجة
حمود العنزي(صدى):

نظم نادي المسؤولية الاجتماعية بالتنسيق مع جمعية الأطفال المُعاقين حفلاً بجامعة الملك سعود ، صباح اليوم الأحد ، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث شمل برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات بدأت بندوة خاصة بهذه المناسبة أطلق عليها ” الإعاقة .. سر إبداعي ” ، والتي قدمتها المدربة ميعاد العتيبي لتروي تجربتها الناجحة رغم الإعاقة .

وحرص الإعلامية السعودية لجين عمران على مشاركة أطفال الجمعية احتفالاتهم حيث أعربت عن سعادتها بالتواجد مع هذه الفئة التي تمتلك قدرات إبداعية كبيرة وغير مسبوقة ، وشددت على دعم الجمعيات الخيرية في نماء المجتمع من خلال الخدمات الجليلة التي يقدمونها بقيادة الأمير سلطان بن سلمان .

واشتمل الحفل على أول عرض أزياء يحدث على مستوى الشرق الأوسط لذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال عرض مجموعة من الأزياء الشتوية بالإضافة إلى لوحة عرض العزم ورواد الفضاء وشهداء الواجب ، بتقديم ” لجين ” ، والذي لاقى إعجاب الحضور وتفاعلهم مع العروض ، بمشاركة أكثر من 50 طفلاً .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 51 دقيقة

اللهم اشفهم وعافهم وعوضهم خيرا

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