ولي العهد يجتمع مع وزير الطاقة الأمريكي لبحث مجالات الشراكة بين البلدين

نايف السالم(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض مع معالي وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة الأمريكية .

وتطرق الحديث خلال الاجتماع إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة والاستثمارات المشتركة بين البلدين وبالذات في مجال الصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية والطاقة بمصادرها كافة.

وأكد سمو ولي العهد حرص المملكة على استقرار أسواق الطاقة وتوفيرها للأسواق العالمية بصورة مستدامة بما فيه مصالح المنتجين والمستهلكين .