برنامج تقني ينتج ألبومات موسيقية

متابعات(صدى):

نجح أحد برامج الذكاء الاصطناعي في إصدار ألبوم موسيقي يختص بالميتال ، وأطلق عليه اسم ” دادابوتس ” ، حيث تم إنشاؤه من خلال شبكة درست أعمال فرقة موسيقية بشرية تدعى ” كراليس ” ، وتمكن النظام التقني من الاستماع إلى الموسيقى التي تنتجها الفرقة لعدة مرات ومن ثم أجرى مجموعة من الاختبارات التي تمكنه من إنشاء ألبوم بجودة مرتفعة .

وعلى الرغم من أن هذا الاختراع لم يكن الأول من نوعه ، إلا أنها المرة الأولى التي يبرمج فيها أحد الأشخاص آلة لإنشاء الموسيقى ، إلا أن ما يميز هذا النظام هو أن الموسيقى صدرت بجودة مطورة ذات مستوى جيد ، وفقاً لما ذكره موقع ” ديجيتال تريندس ” الأجنبي .

واختار برنامج الذكاء الصناعي اسم الألبوم وغلافه فضلاً عن عناوين الأغاني ، وعلى الرغم من أنه كان يُنتج موسيقى صاخبة في البداية إلى أن فترة التدريبات أدت لتحسنه ونجح في إصدار موسيقى جيدة للغابة حسبما ذكر الخبير التقني ” سج كار ” للموقع .