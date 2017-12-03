بالفيديو.. على الرغم من انتهاء دوامه.. معلم ينتظر مع طلاب المدرسة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المعلمين بمدرسة حكومية في مكة ، التقطه له ولي أمر وهو ينتظر مع طلابه أمام المدرسة ، على الرغم من انتهاء الدوام الدراسي منذ مدة طويلة .
وعلق النشطاء على أن هذا العلم قلما يتواجد أمثاله في هذا الزمن ، حيث انه ليس معلماً فقط بل أباً وتربوياً يستحق التقدير ، وأشاد آخرون بتصرفه معلقين أنه كان بإمكانه ترك الطلاب ولكنه حرص على أن يكون مربياً لهم رغم تقاضيه راتبه فقط لا أكثر ، ووجهوا الشكر والتقدير له ولأمثاله من المعلمين والمعلمات داخل المملكة .
القرشي[ عدد التعليقات: 2010 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير وكثر الله من امثاله ونعم المربي الفاضل هذا وواضح من التصوير إنه فعلآ لا يعلم
بأن هناك من يصوره اثناء تأديته لهذا الدور الإنساني العظيم لحماية ابناء الناس من اي سوء .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4599 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه خير ويبارك فيه
ناقد ١١[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اسألوا الوزير
أليس ذلك فسادا إداريا ؟؟؟؟؟؟
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه خير
فعلا واضح انه مايدري بالتصوير
الله يحفظ له ذريتة مثل ماحرص على طلابة وخاف عليهم
مطب[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذي اسمها مناوبة المعلم حتي خروج اخر طالب مع ولي امره او الباص يعني بالمختص حارس امن ويجب الانتظار حتي لو صارت الساعه 4 العصر