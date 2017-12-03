بالفيديو.. على الرغم من انتهاء دوامه.. معلم ينتظر مع طلاب المدرسة

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المعلمين بمدرسة حكومية في مكة ، التقطه له ولي أمر وهو ينتظر مع طلابه أمام المدرسة ، على الرغم من انتهاء الدوام الدراسي منذ مدة طويلة .

وعلق النشطاء على أن هذا العلم قلما يتواجد أمثاله في هذا الزمن ، حيث انه ليس معلماً فقط بل أباً وتربوياً يستحق التقدير ، وأشاد آخرون بتصرفه معلقين أنه كان بإمكانه ترك الطلاب ولكنه حرص على أن يكون مربياً لهم رغم تقاضيه راتبه فقط لا أكثر ، ووجهوا الشكر والتقدير له ولأمثاله من المعلمين والمعلمات داخل المملكة .