” العمل والتنمية ” : الوزارة تسعى للتعاون مع تجار محلات الذهب

علي القحطاني(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية خالد أبا الخيل ، أن المملكة تركز اهتمامها على تدريب الشباب في كافة المجالات المختلفة لرفع كفاءة عجلة الإنتاج .

وأشار ” أبا الخيل ” في مداخلة هاتفية لبرنامج ” يا هلا ” المُذاع على قناة روتانا خليجية إلى أن جهود الوزارة مستمرة في إنماء الشباب ، حيث تم تدريب 45 شاب خلال العام الماضي على مجال البيع وخدمة العملاء .

وتابع أن وزارة العمل تسعى بشكل مستمر لتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لأصحاب المحلات لإنجاح قرار سعودة محلات الذهب الذي يظن الكثير من التجار أنه لن يطبق .