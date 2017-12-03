التفاصيل الكاملة لمحاولة سرقة صراف آلي بجدة

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة، في القبض علي ثلاث أشخاص كانوا يرتدون أقنعة، بعد محاولة كسر جهاز الصراف الآلي وسرقة الأموال التي بداخلة.

‏‫صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٥ فجرًا أحبطت دوريات أمن محافظة جدة، عملية الشروع في تكسير جهاز صراف آلي لأحد البنوك من قبل ثلاثة أشخاص كانوا يرتدون أقنعة إلا أنهم لم يتمكنوا من السرقة.

وأوضح المتحدث، أنه تم متابعتهم من قبل الدوريات الأمنية وضبطهم وهم يستقلون مركبتهم (مواطن واثنان من الجنسية العربية ) ،عثر بحوزتهم على أقنعة للتخفي وأدوات حادة استخدمت في محاولة كسر جهاز الصراف الآلي، وعلي الفور تم إيقافهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.