شاهد.. حريق في مركز تجاري شهير بجدة

حسين العلي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحريق شب في مركز ” فلامنجو مول ” بجدة، وتباشر فرق الدفاع المدني الحريق عملها في السيطرة علي الحريق، فور ورود البلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني.

وأوضح الدفاع المدني، أنه تم تسجيل 3 إصابات اختناق بسيطة لرجلين وامرأة، وتعمل الفرق على إخلاء السوق حفاظاً على سلامة الزوار.

وأفاد شهود عيان، أن إدارة المجمع تقوم بإخلاء المتواجدين في بداية نشوب الحريق الذي صاحبه كثافة دخانية عاليه انتشرت في ردهات الموقع، بينما يقوم رجال الإطفاء بمحاولة إخماد الحريق وشفط الأدخنة.