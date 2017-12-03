ألمانيا: قُنبلة سوق الكريسماس في بوتسدام ” محملة برسالة ابتزاز “

برلين(صدى):

أكد رئيس الشرطة، في مدينة بوتسدام شرق ألمانيا، هانزيورغن موركه اليوم الأحد، أن القنبلة الوهمية التي عُثر عليها في سوق للكريسماس في المدينة، كان مُحملة برسالة ابتزاز.

وأوضح موركه أن الرسالة كانت مشفرة في شكل رمز الاستجابة السريعة، كيو آر كود، وأمكن فكها بشكل واضح.وكان وزير داخلية ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، كارل هاينتس شروتر.

وأعلن في وقت سابق اليوم، أن التحذير من قنبلة في سوق الكريسماس في بوتسدام، كان لابتزاز شركة البريد السريع دي إتش إل، وفق الشواهد الأولية، التي جمعها المحققون.