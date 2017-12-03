سيارة أمريكية تسافر إلى المريخ عبر صاروخ

واشنطن(صدى):

استعدت شركة ” سبايس إيكس ” الأمريكية لتحقيق نجاح غير مسبوق في عالم السيارات ، من خلال إرسال إحدى السيارات على متن صاروخ جديد من المقرر إطلاقه مطلع يناير المقبل إلى المريخ ، من طراز ” تسيلا ” ، للوصول إلى دعاية غير مسبوقة في المجال لشركتي السيارة والصاروخ الجديد .

حيث قرر مؤسس الشركة الأمريكية إيلون موسك أن يقوم بخوض التجربة من خلال إرسال سيارته الخاصة من نوع ” رودستر تسيلا ” الحمراء إلى متن الصاروخ ، ومن المقرر أن تنطلق إلى مدار كوكب المريخ ، وفقاً لما ذكرته صحيفة ” واشنط بوست ” الأمريكية .

وأعلن ” موسك ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن قراره بإطلاق السيارة مشيراً إلى إعجابه بفكرة سير السيارة في مكان غير مجرى سيرها الطبيعي ، والتي يمكن العثور عليها مستقبلاً من قبل كائنات فضائية بعد ملايين الأعوام .