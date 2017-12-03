جوستافو مستعد لمباراة الباطن المؤجلة

نواف السالم(صدى):

أعلن المدرب لفريق النصر ” جوستافو ” أنه مستعد لمباراة الباطن المؤجلة من قبل ، والمقرر قيامها غداً .

وصرح جوستافو قائلاً ” لعله من محاسن الصدف أن تم تأجيلها حيث كنا وقتها في وضع فني غير جيد بعكس الحالة الفنية التي نحن عليها اليوم ، وأكد أن الدوري كل مباراياته صعبة وكل الفرق لها التقدير والاحترام ” .

وعلق علي فريق الباطن قائلاً : ” فريق جيد يملك لاعبين برازيلين في خطة المقدمة علي مستوى كبير من الخطر ، كما أنه مهتم بتجهيز فريقه ويحترم خصوصية الفرق الآخري ” .

كما أضاف ترحيبه باللأعب أحمد الفريدي للتدريبات وقال ” أنه لاعب مهم وموهوب ويستفيد منه الفريق بشكل كبير ووضح الظروف التي يمر بها جيبور بشأن مرض زوجته وقد يسافر للأطمئنان علي صحتها ” .