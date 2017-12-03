ساعد جدته فربح آلاف الدولارات .. تعرف على قصته

واشنطن(صدى):

أكد شاب أمريكي، 22 عامًا، أن زيارته إلى منزل جدته لمساعدتها في بعض الأعمال التي ترهقها، كانت سببا في فوزه بآلاف الدولارات في اليانصيب.

وحسب موقع “ يو بي آي ” توجه الشاب من ولاية ميريلاند الأمريكية برفقة والده إلى منزل جدته لمساعدتها في بعض الأعمال، وبعد أن قابلها طلبت منه أن يشتري بطاقتي يانصيب من متجر قريب من المنزل، فقرر أن يشتري بطاقة لنفسه.

وعندما عاد الرجل للمنزل اكتشف أنه فاز بمبلغ 100000 دولار أمريكي، وأكد أنه سيشتري سيارة جديدة بتلك النقود، وسوف يستكمل دراسته في الجامعة.

فاز شاب أمريكي يبلغ 22 عاماً ، بآلاف الدولارات من اليانصيب بمحض الصدفة ، عندما سافر برفقة والده من ولاية ميريلاند الأمريكية إلى منزل جدته لمساعدتها في أعمال المنزل التي ترهقها .

حيث طلبت السيدة من حفيدها أن يذهب لشراء بطاقتي يانصيب من أحد المتاجر المجاورة للمنزل ، فقرر الشاب أن يشتري لنفسه واحدة للتسلية فقط ، وفقاً لما ذكره موقع ” يو بي آي ” الأمريكي .

وفوجئ الشاب عند عودته إلى المنزل بأن بطاقته فازت بمبلغ مالي يصل إلى 100000 دولار أمريكي ، ليحقق حلمه ويستكمل دراسته في الجامعة بعد أن يشتري لنفسه سيارة جديدة .