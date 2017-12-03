بالصور.. شرطة الباحة تضبط 112 وافدًا مخالفًا

حسين العلي(صدى):

شنت شرطة منطقة الباحة، بمشاركة أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ومكتب العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حملة أمنية مشتركة، استهدفت المحلات التجارية والمطاعم وسكن العمالة، أسفرت عن ضبط عدد 112 وافد مخالف، بالإضافة لضبط العديد من المخالفات التجارية والاشتراطات الصحية.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد صالح طراد، أنه وامتداداً للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ”، فقد تم القيام بحملة أمنية مشتركة مع أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ومكتب العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مساء يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٣/١٢ هـ، تم من خلالها استهداف المحلات التجارية والمطاعم وسكن العمالة بمدينة الباحة.

وأضاف المتحدث، أنه تم ضبط عدد 112 وافدا مخالفًا، بالإضافة لضبط العديد من المخالفات التجارية والاشتراطات الصحية، حيث تم مصادرة العديد من المواد الغذائية الفاسدة والمخزنة بطرق سيئة، اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والنظامية حيال تلك المخالفات .

وتابع في نفس السياق بأن الجهات الأمنية وشركائها من الجهات المدنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وأنظمته .

وطالب المتحدث، الأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من مقام وزارة الداخلية، والتعاون مع الأجهزة المعنية حتى تحقق الحملة أهدافها الرئيسية .