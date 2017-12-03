العنزي ” توطين محلات الذهب قرار وطني لا يختلف عليه أثنان “

حمود العنزي(صدى):

صرح رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية كريم العنزي، في تليفونه عبر قناة روتانا خليجية حول توطين محلات الذهب والمجوهرات الذي يذاع عبر برنامج يا هلا .

وأعلن العنزي قائلاً ” قرار سعودة محلات الذهب والفضة قرار وطني لا يختلف عليه اثنان، والقطاع مخترق ومستحوذ عليه من فئة معينة ” .