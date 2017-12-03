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العنزي ” توطين محلات الذهب قرار وطني لا يختلف عليه أثنان “

العنزي ” توطين محلات الذهب قرار وطني لا يختلف عليه أثنان “
حمود العنزي(صدى):

صرح رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية كريم العنزي، في تليفونه عبر قناة روتانا خليجية حول توطين محلات الذهب والمجوهرات الذي يذاع عبر برنامج يا هلا .

وأعلن العنزي قائلاً ” قرار سعودة محلات الذهب والفضة قرار وطني لا يختلف عليه اثنان، والقطاع مخترق ومستحوذ عليه من فئة معينة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 18 دقيقة

لو كانت سعودة 100% بدون أي إستثناءات ممكن نقول عليه قرار وطني ولكن إستثناء زوج المواطنة

الأجنبي بالعمل في هذا المجال ثقوا تمام الثقة بأن هذا المجال سيخترق وسيستحوذ عليه مرة أخرى .

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