العنزي ” توطين محلات الذهب قرار وطني لا يختلف عليه أثنان “
صرح رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية كريم العنزي، في تليفونه عبر قناة روتانا خليجية حول توطين محلات الذهب والمجوهرات الذي يذاع عبر برنامج يا هلا .
وأعلن العنزي قائلاً ” قرار سعودة محلات الذهب والفضة قرار وطني لا يختلف عليه اثنان، والقطاع مخترق ومستحوذ عليه من فئة معينة ” .
القرشي[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 18 دقيقة
لو كانت سعودة 100% بدون أي إستثناءات ممكن نقول عليه قرار وطني ولكن إستثناء زوج المواطنة
الأجنبي بالعمل في هذا المجال ثقوا تمام الثقة بأن هذا المجال سيخترق وسيستحوذ عليه مرة أخرى .