طائرات مجهولة تقصف الغوطة الشرقية بسوريا

دمشق(صدى):

شنت طائرات مجهولة المصدر هجوماً على العاصمة السورية ، أدى إلى قصف منطقة الغوطة الشرقية والتي تمثل المعقل الرئيسي للمعارضة بضواحي دمشق ، حيث أسفر عن ذلك مصرع 7 أشخاص بينهم امرأتان و3 أطفال ، صباح اليوم الأحد .

واستهدفت الطائرات مجموعة من المناطق السكنية الواقعة تحت سيطرة جماعة ” فيلق الرحمة ” الإسلامية ، حتى وصل عدد الضحايا إلى 41 جريحاً و 4 قتلى في بلدة حمورية ، وفي بلدة مسرابا قتل شخص وأصيب خمسة آخرون ، وفقاً لما أفادته مصادر خاصة .

الجدير بالذكر ، أن الغوطة الشرقية تتعرض بشكل يومي للقصف من قبل طائرات روسية مهاجمة ، حيث لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون .