الشرطة الألمانية تلقي القبض على رجل يحمل سكاكين ومسدس داخل قطار

برلين(صدى):

تمكنت الشرطة الألمانية، القبض على رجل مخمور كان يحمل سكاكين ومسدس صوت داخل قطار إقليمي في ولاية بافاريا جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة اليوم الأحد أن المخمور أظهر أمس السبت لأحد الركاب سكيناً، حيث أبلغ الراكب طاقم القطار، وأُوقف الطاقم بدوره القطار في مدينة شتارنبرغ.

نُقل نحو 80 راكباً إلى مكان آمن، وأضافت الشرطة أن أحدهم حبس الرجل داخل القطار وأبلغ الشرطة.

وضبطت الشرطة ثلاثة سكاكين ومسدس صوت فارغ، وتحفظت الشرطة على الرجل داخل كابينة احتجاز في محطة القطار الرئيسية في ميونخ.