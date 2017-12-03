موظف مصري يتغيب عن العمل بسبب وفاته

حمود العنزي(صدى):

لاحظت أحد معاهد عفيف الخاصة تغيب مستمر لموظف مصري يعمل مدرب حاسب آلي ، ومقيم بالمنطقة ، عن عمله على غير العادة ، وبادر زملاؤه بالبحث عنه في غرفته المجاورة لمحل العمل ، حيث لم يجيب عند طرق الباب لمرات عديدة ، فقاموا برؤية الغرفة من خلال النافذة ليجدوه ملقى على الأرض .

واستدعى العاملون الإسعاف على الفور لنقله ، وقاموا بكسر الباب بعد إبلاغ الجهات الأمنية المختصة ، ليكتشفوا وفاته منذ أول أمس بمنزله ، وتم نقل جثمانه للمستشفى ومن ثم إلى الثلاجة حتى يتم تسليمه لأسرته في موطنه .

وفتحت الجهات الأمنية التحقيق مع المختصين بالعمل للتعرف على أسباب الوفاة، والتي رجح العاملون في المعهد أنها طبيعية ، وأن آخر تواصل بينهم كان من خلال أحد الزملاء الذين تواصلوا معه عصر يوم الجمعة ومن ثم انقطعت الاتصالات بين الطرفين فيما بعد .