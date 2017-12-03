ناصر العود يغادر وزارة العدل

علي القحطاني(صدى):

غادر الدكتور ناصر العود، وزارة العدل، بعد أن عمل مستشاراً لوزير العدل ما يقارب ست سنوات ساهم خلالها في تطوير العمل الاجتماعي بالوزارة من خلال عدد من المشاريع.

و ساهم الدكتور ناصرفي العديد من المشروعات، في تطويرها الدكتور العود، استحداث صندوق النفقة في الوزارة، والذي أقر منذ ما يقارب أربعة أشهر.

وأدى وجود الدكتور العود في وزارة العدل في تحقيق برامج الخدمة الاجتماعية كجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي عام 1436هـ.، حيث ساهم في استصدار عدد من التشريعات لدعم المرأة والطفل، ولاسيما في تطوير إجراءات الحضانة والنفقة والإصلاح الأسري.