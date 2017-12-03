ضاحي خلفان: قطر تلعب دور المخرب ولا منطق في اجتماع الدول المقاطعة معها

طلال الضوي(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ، الفريق ضاحي خلفان تميم المهيري ، على أن قناة الجزيرة الإرهابية تعمل من خلال التنسيق مع الحوثيين على نشر الإدعاءات والأخبار الكاذبة لصالحهم ، وهو ما يجعل قطر دائماً في دائرة الدولة المُخربة التي تسعى باستمرار لزعزعة أمن واستقرار الخليج العربي بأكمله .

وعلق ” المهيري ” على موقف قطر من انتفاضة اليمن الشعبية ضد الحوثيين ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” تنظيم الحمدين كيان شر في منظومة الخليج العربي ، وقطر مصرة على لعب دور المخرب طالما بقي تنظيم الحمدين وراء الكواليس ” ، مشيراً إلى أن هناك تعاون واضح بين قطر وإيران للإضرار بالمنظومة العربية ، قائلاً ” هناك تعاون وثيق بين المخابرات الإيرانية والمخابرات القطرية في تبادل المعلومات ” .

وتابع معلقاً على انضمام الدوحة لمؤتمر القمة الخليجية عبر حسابه قائلاً ” بأي منطق يجتمع حكام دول الخليج المقاطعين مع قطر ، إن قطر في وادي ومجلس التعاون في واد آخر أيها القادة الأفاضل ” .

يذكر أنه قامت انتفاضة شعبية يمنية صباح أمس السبت ، استهدفت طرد الجماعات الحوثية الإرهابية من صنعاء ، من خلال معارك متواصلة انتهت بنجاح القوات الشعبية برئاسة علي عبدالله صالح في القضاء على الآمال الإيرانية بتطهير اليمن العربي .