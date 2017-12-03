ضاحي خلفان: قطر تلعب دور المخرب ولا منطق في اجتماع الدول المقاطعة معها
أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ، الفريق ضاحي خلفان تميم المهيري ، على أن قناة الجزيرة الإرهابية تعمل من خلال التنسيق مع الحوثيين على نشر الإدعاءات والأخبار الكاذبة لصالحهم ، وهو ما يجعل قطر دائماً في دائرة الدولة المُخربة التي تسعى باستمرار لزعزعة أمن واستقرار الخليج العربي بأكمله .
وعلق ” المهيري ” على موقف قطر من انتفاضة اليمن الشعبية ضد الحوثيين ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” تنظيم الحمدين كيان شر في منظومة الخليج العربي ، وقطر مصرة على لعب دور المخرب طالما بقي تنظيم الحمدين وراء الكواليس ” ، مشيراً إلى أن هناك تعاون واضح بين قطر وإيران للإضرار بالمنظومة العربية ، قائلاً ” هناك تعاون وثيق بين المخابرات الإيرانية والمخابرات القطرية في تبادل المعلومات ” .
وتابع معلقاً على انضمام الدوحة لمؤتمر القمة الخليجية عبر حسابه قائلاً ” بأي منطق يجتمع حكام دول الخليج المقاطعين مع قطر ، إن قطر في وادي ومجلس التعاون في واد آخر أيها القادة الأفاضل ” .
يذكر أنه قامت انتفاضة شعبية يمنية صباح أمس السبت ، استهدفت طرد الجماعات الحوثية الإرهابية من صنعاء ، من خلال معارك متواصلة انتهت بنجاح القوات الشعبية برئاسة علي عبدالله صالح في القضاء على الآمال الإيرانية بتطهير اليمن العربي .
abdul[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 54 دقيقة
اولا… متي أعطيت الشرعية لقوات المخلوع علي عبد الله؟ لان ابنه لاجئ في الامارات ؟
ثانيا….. قاطعوا مؤتمر دول الخليج إذا حضرتْ قطر كما صرحت بذالك البحرين.
ثالثا…. المؤتمر في الكويت. وعلي الدولة المضيفة دعوة جَمِيعَ اعضاء المنظمة بلا استثناء. واللئيم من يرفض الدعوة. وقطر اذا كانت دولة لئيمة سترفض الحضور.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 53 دقيقة
يا ضاحي .. انت راعيها ومراعيها… ابك طلبناك..
البناخي محماس عريف متقاعد وجته ضيقت الصدر من الفضاوه… نباك تشوف له وظيفه ….
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 49 دقيقة
يا ضاحي .. انت راعيها ومراعيها… ابك طلبناك..
البناخي محماس عريف متقاعد وجته ضيقت الصدر من الفضاوه… نباك تشوف له وظيفه ….