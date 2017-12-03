طفل صغير يجري عملية زراعة قلب

متابعات(صدى):

أجرت مستشفى ” فريمان في نيوكاسل ” عملية زراعة قلب لطفل صغير، رضيع لم يتجاوز عمره ثمانية أسابيع، حيث يتمنى الأطباء خروجه من المستشفى بحلول العام الجديد.

واستمرت العملية تسع ساعات في المستشفى، حيث يعاني الطفل الصغير، من متلازمة نقص القلب الأيسر، حيث شكرت والدته تريسي رايت العائلة المانحة ” ، قائلة: ” لقد أعطوا طفلي فرصة ثانية في الحياة، ولهذا سأكون ممتنة لهم للأبد ” .

وذكرت الوالدة على موقع التواصل الاجتماعي، ” فيسبوك ” انتهاء العملية وكتبت ” مرحبًا، أردت فقط أن أخبركم بأن تشارلي تلقى قلبه وتمّت زراعته ” .