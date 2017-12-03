بالصور.. نجاح أول عملية لزراعة سماعة أذن تحت الجلد في المملكة

نايف السالم(صدى):

نجح رئيس برنامج زراعة القوقعة، استشاري جراحات الأذن الدقيقة وأعصابها، الدكتور محمد الشيخ وفريق طبي مساعد في مستشفي الملك فهد بجدة، من تحقيق انجاز طبي لأول مرة بالمملكة والثالث بالشرق الأوسط؛ بزراعة أول سماعة مزروعة بالكامل تحت الجلد وداخل الأذن الوسطى من نوع كارينا في عملية استغرقت 4 ساعات.

وقال ” الشيخ ” ، إن المريض يستطيع بعد العملية السمع بصفة دائمة بدون وجود جهاز خارجي، وكذلك ممارسة حياته اليومية والأنشطة الرياضية مثل السباحة والغوص وخلافه، دون وجود أي إعاقة سمعية.

وأعرب ” الشيخ ” ، عن شكره لوزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بجدة؛ لدعمها الدائم لإجراء مثل هذه العمليات المتطورة والمعقدة.