” الصحة ” تكرم 30 متطوع بينهم الدكتور الأنصاري

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تكريم 30 من نشطاء التطوع في المجال الصحي منهم الدكتور صالح الأنصاري، وذلك تكريمًا لجهوده المميزة في مكافحة الأمراض المزمنة والتوعية الصحية وتعزيز الصحة في المجتمع.

يذكر أن الأنصاري له العديد من المبادرات بالتحفيز على النشاط البدني ونشر ثقافة المشي وإدخال ثقافة المشي في الطبيعة والمشي الجبلي وما يعرف برياضة الهايكنج في المجتمع السعودي بشكل مؤسسي.

كما دعم ورعى الأنصاري تأسيس مجموعات المشي، وعلى رأسها دعمه لتأسيس مبادرة مشاة الرياض التطوعية، وغيرها من مجموعات المشي التي بدأت تنتشر على مستوى المملكة وتنتظم باسم مشاة السعودية. ويبلغ عدد مجموعات المشي التي رعى تأسيسها ودعمها الدكتور الأنصاري حوالي 60 مجموعة، منها 7 مجموعات نسائية.

ومن ناحيته شكر الدكتور الأنصاري وزارة الصحة ممثلة في الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على هذه اللفتة .