” السياحة ” : 30 فرصة استثمارية جديدة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

رصدت الإدارة العامة للاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ” 30 ” فرصة استثمارية في مشاريع سياحية وتراثية صغيرة ومتوسطة في منطقة الرياض تغطي مجالات عديدة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالمجيد الناصر، أنه جرى تخصيص مبلغ ” 2.7 ” مليار ريال ضمن برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بالمملكة.

وأكد أن الاستثمارات الفندقية في المملكة شهدت نموًّا ملحوظًا؛ حيث افتتح نحو ” 187 ” مشروعًا فندقيًّا في عام 2017، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف رفع عدد الغرف الفندقية إلى ” 625 ” ألف غرفة ضمن برنامج التحول الوطني.